Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché du Panier de Poucet La Cellette

Marché du Panier de Poucet

Marché du Panier de Poucet La Cellette samedi 11 avril 2026.

Marché du Panier de Poucet

Parc Saincthorent La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Marché du Panier de Poucet
Marché de producteurs locaux et artisans.Chasse au trésor, animations, buvette.
Samedi 11 avril de 9h à 12h

–> Panier de Poucet   .

Parc Saincthorent La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   panierdepoucet@gmail.com

English : Marché du Panier de Poucet

German : Marché du Panier de Poucet

Italiano :

Espanol : Marché du Panier de Poucet

L’événement Marché du Panier de Poucet La Cellette a été mis à jour le 2025-10-17 par Portes de la Creuse en Marche