Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette La Cellette

Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette La Cellette samedi 12 juillet 2025.

Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette La Cellette Samedi 12 juillet, 09h00 Entrée libre

Marché de producteurs et artisans locaux. Concours de tartes. Buvette. Pizzas.

Marché de producteurs locaux (viandes, charcuterie, légumes, fruits, pains, fromages, savons, miels, vins, etc). Artisans locaux. Buvette et pizzas. Animations et concours de tartes salées ou sucrées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T12:00:00.000+02:00

1

panierdepoucet@gmail.com

Parc Saincthorent La Cellette Le Bourg La Cellette 23350 Creuse