Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette La Cellette Samedi 13 septembre, 09h00 Entrée libe

Marché de producteurs et artisans sur le thème des pommes

Marché de producteurs locaux (viandes, charcuterie, légumes, fruits, pains, fromages, savons, miels, vins, etc) sur le thème des pommes. Artisans locaux. Concours, buvette, crêpes et pizzas.

Début : 2025-09-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T12:00:00.000+02:00

panierdepoucet@gmail.com

Parc Saincthorent La Cellette Le Bourg La Cellette 23350 Creuse