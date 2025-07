Marché du Pâtis-Saint-Lazare Le Mans Le Mans

Créé en 1962, c’est l’un des plus vieux marchés du Mans.

Tous les samedis de 7h30 à 12h30 environ.

Situé sur une place en partie plantée d’arbres, il regroupe une trentaine de commerçants, essentiellement dans l’alimentaire. Du petit producteur avec trois cageots aux gros étals de poissonnier et de maraîcher. Les nombreux commerces alentours, et notamment les cafés, font du Pâtis un marché convivial. Les vieux habitants de cet ancien quartier populaire se mélangent avec une population plus aisée. On vient au Pâtis de Rouillon et même au-delà.

Inconvénient c’est le marché qui cartonne depuis plusieurs années. Le stationnement en fin de matinée est un vrai casse-tête.

Attention, depuis le 12 octobre 2024, le marché du Pâtis Saint-Lazare est transféré pour un minimum de dix mois de la place éponyme vers l’ancien site des « magasins généraux », au 1 avenue Olivier-Heuzé. Ce déménagement d’une centaine de mètres est du aux travaux de la future Chronoligne. .

Place du Pâtis Saint-Lazare Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Created in 1962, it is one of the oldest markets in Le Mans.

German :

Er wurde 1962 gegründet und ist einer der ältesten Märkte in Le Mans.

Italiano :

Creato nel 1962, è uno dei mercati più antichi di Le Mans.

Espanol :

Creado en 1962, es uno de los mercados más antiguos de Le Mans.

