Marché du patrimoine gourmand Bourges vendredi 19 septembre 2025.
Marché du patrimoine gourmand
Place Marcel Plaisant Bourges Cher
Début : 2025-09-19 16:00:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
2025-09-19
La ville de Bourges vous invite au marché du patrimoine !
Un événement exceptionnel qui se produit depuis 3 ans et qui allie artisanat, gastronomie locale et histoire ! Le marché producteur prendra place sur la place Marcel Plaisant tandis que le marché artisanal aura lieu dans la salle du Duc Jean-de-Berry. D’autre part, les Gipsy Groovin animeront la soirée dès 18h30. .
Place Marcel Plaisant Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 80 00
English :
The city of Bourges invites you to the Heritage Market!
German :
Die Stadt Bourges lädt Sie zum Markt des Kulturerbes ein!
Italiano :
La città di Bourges vi invita al suo mercato del patrimonio!
Espanol :
La ciudad de Bourges le invita a su mercado patrimonial
