Marché du patrimoine gourmand Bourges

Marché du patrimoine gourmand Bourges vendredi 19 septembre 2025.

Marché du patrimoine gourmand

Place Marcel Plaisant Bourges Cher

Début : 2025-09-19 16:00:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

La ville de Bourges vous invite au marché du patrimoine !

Un événement exceptionnel qui se produit depuis 3 ans et qui allie artisanat, gastronomie locale et histoire ! Le marché producteur prendra place sur la place Marcel Plaisant tandis que le marché artisanal aura lieu dans la salle du Duc Jean-de-Berry. D’autre part, les Gipsy Groovin animeront la soirée dès 18h30. .

Place Marcel Plaisant Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 80 00

English :

The city of Bourges invites you to the Heritage Market!

German :

Die Stadt Bourges lädt Sie zum Markt des Kulturerbes ein!

Italiano :

La città di Bourges vi invita al suo mercato del patrimonio!

Espanol :

La ciudad de Bourges le invita a su mercado patrimonial

