Informations pratiques

Bourges

Marché du patrimoine gourmand

Place Marcel Plaisant Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 16:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Le Département du Cher remet à l’honneur le marché du patrimoine gourmand.

Le marché de producteurs investira la place Marcel Plaisant, où les visiteurs pourront découvrir et déguster les saveurs authentiques de la région, échanger avec les producteurs et remplir leur panier de produits frais et locaux.

Parallèlement, le marché artisanal se tiendra dans l’élégante salle du Duc Jean-de-Berry, véritable écrin pour mettre en valeur le savoir-faire unique des artisans présents : bijoux, poteries, créations textiles et bien plus encore.

Et pour prolonger la fête, un concert enflammera la soirée avec leur énergie communicative et leurs rythmes entraînants, à partir de 18h00.

Une ambiance festive garantie ! .

Place Marcel Plaisant Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 80 00

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English :

The city of Bourges invites you to the Heritage Market!

L’événement Marché du patrimoine gourmand Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES