Marche du Patrimoine longuyonnais, Office de tourisme, Longuyon

Informations pratiques

Marche du Patrimoine longuyonnais Dimanche 20 septembre, 09h30 Office de tourisme Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Marche du Patrimoine Longuyonnais organisée dans le cadre des journées du Patrimoine. Elle se déroulera dimanche 20 septembre, départ 9h30 de l’Office de Tourisme. Collation offerte au départ. Marche d’environ 8,5 km, autour de Longuyon. En collaboration avec le Club Vosgien et l’Office de Tourisme. Gratuit.

Office de tourisme Place Salvador Allende, 54260 Longuyon Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0382445503 https://www.longuyon.fr/index.php Longuyon, située au confluent de la Chiers et de la Crusnes, possède un riche passé historique, façonné par sa position stratégique entre France, Luxembourg et Belgique. La ville conserve plusieurs témoignages de son histoire, tels que l’église Saint-Agathe, le lavoir du XIXe siècle, ou encore des vestiges militaires liés à la ligne Maginot. Elle offre aujourd’hui un cadre paisible mêlant patrimoine rural, mémoire industrielle et paysages de vallée. Parking de l’Office de Tourisme

Marche du Patrimoine Longuyonnais organisée dans le cadre des journées du Patrimoine. Elle se déroulera dimanche 20 septembre, départ 9h30 de l’Office de Tourisme. Collation offerte au départ. Marche…

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