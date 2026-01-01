Marché du Pays vézien

Place du 19 Mars 1962 Lafeuillade-en-Vézie Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 08:00:00

fin : 2026-01-11 13:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Le 2e dimanche de chaque mois à Lafeuillade-en-Vézie, le marché du Pays vézien vous invite à rencontrer près d’une vingtaine d’exposants, produits alimentaires et artisanaux venus du Cantal et de l’Aveyron.

.

Place du 19 Mars 1962 Lafeuillade-en-Vézie 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 62 55 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Monthly market in Lafeuillade-en-Vézie

All year round, on the 2nd Sunday of the month from 8am to 1pm, the Pays vézien Market invites you to meet more than 15 producers from Cantal and Aveyron (food and handcrafted products).

14 SEPTEMBER: over 20 exhibitors offering food and craft products.

Lunch available on site with local producers.

Garage sales and clothing sales during the market starting at 7 a.m. at Place de l’Église.

L’événement Marché du Pays vézien Lafeuillade-en-Vézie a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne