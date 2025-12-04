Marché du Père Noël Creysse

Marché du Père Noël

Dans la cour de l’école Creysse Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-12-14

2025-12-14

2025-12-14

Venez profiter du Marché du Père Noël à Creysse !

Au programme artisanat local, restauration et buvette, une lecture de Noël Kamishibai de 14h30 à 15h, la parade du Père Noël et de ses mascottes, ainsi qu’une tombola “Poids du panier”.

Repas: paëlla, verre de vins boisson soft, pain .

+33 6 31 16 89 29

