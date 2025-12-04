Marché du Père Noël Creysse
Marché du Père Noël Creysse dimanche 14 décembre 2025.
Marché du Père Noël
Dans la cour de l’école Creysse Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Venez profiter du Marché du Père Noël à Creysse !
Au programme artisanat local, restauration et buvette, une lecture de Noël Kamishibai de 14h30 à 15h, la parade du Père Noël et de ses mascottes, ainsi qu’une tombola “Poids du panier”.
Repas: paëlla, verre de vins boisson soft, pain .
Dans la cour de l’école Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 89 29
