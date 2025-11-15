Marché du père Noël et concert de chants de Noël Saint-Germain-en-Brionnais
Marché du père Noël et concert de chants de Noël Saint-Germain-en-Brionnais samedi 13 décembre 2025.
Marché du père Noël et concert de chants de Noël
Salle communale, place de l’église Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël organisé par les habitants de Saint Germain en Brionnais au profit de la restauration du patrimoine du village.
Plein d’idées cadeau vous attendent vente d’objets artisanaux, tous faits main, petit salon de thé, tonneau surprise, tombola…
La soirée de samedi se terminera par un concert de chants de Noël à 20h dans l’église . Un vin chaud sera offert à l’issue du concert. .
Salle communale, place de l’église Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 09 84 76 msms14@gmail.com
English : Marché du père Noël et concert de chants de Noël
German : Marché du père Noël et concert de chants de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché du père Noël et concert de chants de Noël Saint-Germain-en-Brionnais a été mis à jour le 2025-11-10 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais