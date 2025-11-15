Marché du père Noël et concert de chants de Noël Saint-Germain-en-Brionnais

Marché du père Noël et concert de chants de Noël

Salle communale, place de l’église Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire

Marché de Noël organisé par les habitants de Saint Germain en Brionnais au profit de la restauration du patrimoine du village.

Plein d’idées cadeau vous attendent vente d’objets artisanaux, tous faits main, petit salon de thé, tonneau surprise, tombola…

La soirée de samedi se terminera par un concert de chants de Noël à 20h dans l’église . Un vin chaud sera offert à l’issue du concert. .

Salle communale, place de l’église Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 09 84 76 msms14@gmail.com

