Marché du père Noël

Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Venez partager la magie de Noël au marché organisé par les habitants au profit de la restauration du patrimoine du village.

Plein d’idées cadeau?: vente d’objets artisanaux, tous faits main, petit salon de thé, tonneau surprise, tombola….

La chorale St Germain chante vous donne rendez-vous samedi à 20?h dans l’église (chauffée pour l’occasion) pour un concert de chants de Noël.

Un vin chaud sera offert à l’issue du concert. .

+33 6 16 09 84 76 msms14@gmail.com

