Marché du père Noël Saint-Germain-en-Brionnais
Marché du père Noël Saint-Germain-en-Brionnais samedi 13 décembre 2025.
Marché du père Noël
Salle communale, place de l’église Saint-Germain-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Venez partager la magie de Noël au marché organisé par les habitants au profit de la restauration du patrimoine du village.
Plein d’idées cadeau?: vente d’objets artisanaux, tous faits main, petit salon de thé, tonneau surprise, tombola….
La chorale St Germain chante vous donne rendez-vous samedi à 20?h dans l’église (chauffée pour l’occasion) pour un concert de chants de Noël.
Un vin chaud sera offert à l’issue du concert. .
Salle communale, place de l’église Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 09 84 76 msms14@gmail.com
English : Marché du père Noël
German : Marché du père Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché du père Noël Saint-Germain-en-Brionnais a été mis à jour le 2025-11-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais