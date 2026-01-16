Marché du pré à la cagette Gueugnon
Marché du pré à la cagette
Place de l’église Gueugnon Saône-et-Loire
Début : 2026-03-13 17:00:00
fin : 2026-12-11 20:00:00
2026-03-13
Marché de producteurs de 17h à 20h. Les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois, avec animations musicales en période estivale. A partir du 13 mars .
Place de l’église Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 79 53 79 duprealacagette@gmail.com
