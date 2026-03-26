Saint-Thibéry

MARCHÉ DU PRINTEMPS À SAINT-THIBÉRY

Place de la Mairie Saint-Thibéry Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Grand marché réunissant des horticulteurs, des artisans, des créateurs et des producteurs pour mettre à l’honneur des produits locaux de qualité.

Saint-Thibéry vous attend pour une belle journée festive avec de nombreux stands de plantes, fleurs, artisans, créateurs, et des producteurs qui viendront mettre à l’honneur des produits locaux de qualité.

• Artisans & créateurs

• Horticulteurs & pépiniéristes

• Produits du terroir

• Animations pour petits et grands

• Ateliers créatifs (Découpe verre Modelage Marionnettes)

• Initiation tir à l’arc

• Structure gonflable

• Jeux en bois

• Exposition sur les oiseaux

• Visite guidée du village

• Démonstration de danse country

• Foodtrucks gourmands

Associations partenaires

Les Archers de Cessero

Patrimoine Saint-Thibéry

Thiber Heel’s NC

Abaslesmasques

Art Gaïa .

Place de la Mairie Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 77 80 57 secretariat@saint-thibery.fr

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English : MARCHÉ DU PRINTEMPS À SAINT-THIBÉRY

Large market bringing together horticulturists, artisans, creators and producers to honor local quality products.

L’événement MARCHÉ DU PRINTEMPS À SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34