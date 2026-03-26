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MARCHÉ DU PRINTEMPS À SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry

MARCHÉ DU PRINTEMPS À SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 34630 Saint-Thibéry

Département : Hérault

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Saint-Thibéry

MARCHÉ DU PRINTEMPS À SAINT-THIBÉRY

Place de la Mairie Saint-Thibéry Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Grand marché réunissant des horticulteurs, des artisans, des créateurs et des producteurs pour mettre à l’honneur des produits locaux de qualité.
Saint-Thibéry vous attend pour une belle journée festive avec de nombreux stands de plantes, fleurs, artisans, créateurs, et des producteurs qui viendront mettre à l’honneur des produits locaux de qualité.

• Artisans & créateurs
• Horticulteurs & pépiniéristes
• Produits du terroir
• Animations pour petits et grands
• Ateliers créatifs (Découpe verre Modelage Marionnettes)
• Initiation tir à l’arc
• Structure gonflable
• Jeux en bois
• Exposition sur les oiseaux
• Visite guidée du village
• Démonstration de danse country
• Foodtrucks gourmands

Associations partenaires
Les Archers de Cessero
Patrimoine Saint-Thibéry
Thiber Heel’s NC
Abaslesmasques
Art Gaïa   .

Place de la Mairie Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 77 80 57  secretariat@saint-thibery.fr

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English : MARCHÉ DU PRINTEMPS À SAINT-THIBÉRY

Large market bringing together horticulturists, artisans, creators and producers to honor local quality products.

L’événement MARCHÉ DU PRINTEMPS À SAINT-THIBÉRY Saint-Thibéry a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34

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