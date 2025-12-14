MARCHÉ DU PRINTEMPS À ST THIBERY Saint-Thibéry

MARCHÉ DU PRINTEMPS À ST THIBERY

Place de la Mairie Saint-Thibéry Hérault

Grand marché réunissant des horticulteurs, des artisans, des créateurs et des producteurs pour mettre à l’honneur des produits locaux de qualité.

Un programme bientôt dévoilé avec de belles animations toute la journée !

St Thibery vous attend pour une belle journée festive avec de nombreux stands de plantes, fleurs, artisans, créateurs, et des producteurs qui viendront mettre à l’honneur des produits locaux de qualité.

Et aussi de belles animations toute la journée ; kermesse à l’ancienne , ateliers créatifs et plein de surprises pour divertir toute la famille.

Petite restauration sur place assurée avec foodtrucks soigneusement sélectionnés. .

Place de la Mairie Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie

Large market bringing together horticulturists, artisans, creators and producers to honor local quality products.

