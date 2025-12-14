MARCHÉ DU PRINTEMPS À ST THIBERY Saint-Thibéry
Place de la Mairie Saint-Thibéry Hérault
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Grand marché réunissant des horticulteurs, des artisans, des créateurs et des producteurs pour mettre à l’honneur des produits locaux de qualité.
Un programme bientôt dévoilé avec de belles animations toute la journée !
St Thibery vous attend pour une belle journée festive avec de nombreux stands de plantes, fleurs, artisans, créateurs, et des producteurs qui viendront mettre à l’honneur des produits locaux de qualité.
Et aussi de belles animations toute la journée ; kermesse à l’ancienne , ateliers créatifs et plein de surprises pour divertir toute la famille.
Petite restauration sur place assurée avec foodtrucks soigneusement sélectionnés. .
Place de la Mairie Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 77 80 57 secretariat@saint-thibery.fr
English :
Large market bringing together horticulturists, artisans, creators and producers to honor local quality products.
