Agnos

Marché du Printemps

20 Rue des Plouts Agnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez assister au marché du Printemps avec 20 artisans, commerçants et restauration sur place (sale et sucré).

Venez trouver le cadeau parfait pour la fête des mères. .

20 Rue des Plouts Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 33 13 93

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English : Marché du Printemps

L’événement Marché du Printemps Agnos a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn