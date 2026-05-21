Marché du Printemps Beuzevillette
Marché du Printemps Beuzevillette dimanche 7 juin 2026.
Beuzevillette
Marché du Printemps
24 Place de la Mairie Beuzevillette Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
6ème édition du marché du printemps de Beuzevillette.
Au programme
– Producteurs et artisans créateurs des bijoux à la décoration en passant par de la gastronomie
– Animation musicale
– Exposition et baptême de motos par l’association les Casques de l’Espoir
– Election de Miss Pinup Rétro Beuzevillette à 15h00 (Inscription et relooking sur place)
– Nouveauté Démonstration et initiation aux lancés de couteaux et de haches
– Restauration sur place
Entrée gratuite .
24 Place de la Mairie Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie
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English : Marché du Printemps
L’événement Marché du Printemps Beuzevillette a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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