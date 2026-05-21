Beuzevillette

Marché du Printemps

24 Place de la Mairie Beuzevillette Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

6ème édition du marché du printemps de Beuzevillette.

Au programme

– Producteurs et artisans créateurs des bijoux à la décoration en passant par de la gastronomie

– Animation musicale

– Exposition et baptême de motos par l’association les Casques de l’Espoir

– Election de Miss Pinup Rétro Beuzevillette à 15h00 (Inscription et relooking sur place)

– Nouveauté Démonstration et initiation aux lancés de couteaux et de haches

– Restauration sur place

Entrée gratuite .

24 Place de la Mairie Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie

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English : Marché du Printemps

L’événement Marché du Printemps Beuzevillette a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme