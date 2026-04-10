MARCHÉ DU PRINTEMPS Esclanèdes
MARCHÉ DU PRINTEMPS Esclanèdes vendredi 1 mai 2026.
Esclanèdes
MARCHÉ DU PRINTEMPS
Place du four Esclanèdes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le foyer rural du Bruel d’Esclanèdes organise un marché de printemps sur la place du village à Esclanèdes réunissant des producteurs locaux et artisans du département.
Possibilité de restauration à midi, buvette toute la journée et vente de pain cuit au four.
Renseignements et inscriptions au 06 51 50 92 26 ou foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com
Le foyer rural du Bruel d’Esclanèdes organise un marché de printemps sur la place du village à Esclanèdes réunissant des producteurs locaux et artisans du département. Vente de fleurs et muguet également.
Possibilité de restauration à midi, buvette toute la journée et vente de pain cuit au four.
Renseignements et inscriptions au 06 51 50 92 26 ou foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com .
Place du four Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie +33 6 51 50 92 26 foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com
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English :
The Foyer Rural du Bruel d’Esclanèdes organizes a spring market on the village square in Esclanèdes, bringing together local producers and craftsmen from the department.
Catering available at lunchtime, refreshments all day and sale of oven-baked bread.
Information and registration on 06 51 50 92 26 or foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com
L’événement MARCHÉ DU PRINTEMPS Esclanèdes a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn