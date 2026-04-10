Esclanèdes

MARCHÉ DU PRINTEMPS

Place du four Esclanèdes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le foyer rural du Bruel d’Esclanèdes organise un marché de printemps sur la place du village à Esclanèdes réunissant des producteurs locaux et artisans du département.

Possibilité de restauration à midi, buvette toute la journée et vente de pain cuit au four.

Renseignements et inscriptions au 06 51 50 92 26 ou foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com

Le foyer rural du Bruel d’Esclanèdes organise un marché de printemps sur la place du village à Esclanèdes réunissant des producteurs locaux et artisans du département. Vente de fleurs et muguet également.

Possibilité de restauration à midi, buvette toute la journée et vente de pain cuit au four.

Renseignements et inscriptions au 06 51 50 92 26 ou foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com .

Place du four Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie +33 6 51 50 92 26 foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com

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English :

The Foyer Rural du Bruel d’Esclanèdes organizes a spring market on the village square in Esclanèdes, bringing together local producers and craftsmen from the department.

Catering available at lunchtime, refreshments all day and sale of oven-baked bread.

Information and registration on 06 51 50 92 26 or foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com

L’événement MARCHÉ DU PRINTEMPS Esclanèdes a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn