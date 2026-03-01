Marche du Printemps École du Petit Suc Lapte

Marche du Printemps

École du Petit Suc 26 le Betz Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Départ du préau de l’École du Petit Suc de Verne. Cette année 3 nouveaux parcours pour encore plus de plaisir, de nature et de convivialité !

.

École du Petit Suc 26 le Betz Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 05 60 60 ape.verne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure from the courtyard of the École du Petit Suc de Verne. This year: 3 new routes for even more fun, nature and conviviality!

L’événement Marche du Printemps Lapte a été mis à jour le 2026-03-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire