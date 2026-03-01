Marche du Printemps École du Petit Suc Lapte
Marche du Printemps École du Petit Suc Lapte dimanche 22 mars 2026.
Marche du Printemps
École du Petit Suc 26 le Betz Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 08:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Départ du préau de l’École du Petit Suc de Verne. Cette année 3 nouveaux parcours pour encore plus de plaisir, de nature et de convivialité !
École du Petit Suc 26 le Betz Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 05 60 60 ape.verne@gmail.com
English :
Departure from the courtyard of the École du Petit Suc de Verne. This year: 3 new routes for even more fun, nature and conviviality!
