Niderhoff

Marche du printemps

Départ au restaurant L’Abreuvoir Niderhoff Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 14:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’association Sports, Culture et Loisirs de Niderhoff organise une marche de printemps. Départ au restaurant L’Abreuvoir. Deux parcours au choix 5 km (départ 9h30) et 7 km (départ 9h00). Pause gourmande sur le parcours. Marche payante. Repas du midi sur réservation.Tout public

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Départ au restaurant L’Abreuvoir Niderhoff 57560 Moselle Grand Est +33 6 43 53 34 60

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English :

The Sports, Culture et Loisirs de Niderhoff association is organizing a spring walk. Start at L’Abreuvoir restaurant. Two routes to choose from: 5 km (starting at 9:30 am) and 7 km (starting at 9:00 am). Gourmet break along the way. Paying walk. Lunch on reservation.

L’événement Marche du printemps Niderhoff a été mis à jour le 2026-04-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG