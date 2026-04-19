Marche du printemps Niderhoff
Marche du printemps Niderhoff vendredi 8 mai 2026.
Niderhoff
Marche du printemps
Départ au restaurant L’Abreuvoir Niderhoff Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 14:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’association Sports, Culture et Loisirs de Niderhoff organise une marche de printemps. Départ au restaurant L’Abreuvoir. Deux parcours au choix 5 km (départ 9h30) et 7 km (départ 9h00). Pause gourmande sur le parcours. Marche payante. Repas du midi sur réservation.Tout public
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Départ au restaurant L’Abreuvoir Niderhoff 57560 Moselle Grand Est +33 6 43 53 34 60
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English :
The Sports, Culture et Loisirs de Niderhoff association is organizing a spring walk. Start at L’Abreuvoir restaurant. Two routes to choose from: 5 km (starting at 9:30 am) and 7 km (starting at 9:00 am). Gourmet break along the way. Paying walk. Lunch on reservation.
L’événement Marche du printemps Niderhoff a été mis à jour le 2026-04-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG