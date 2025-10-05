Marche du Ruban rose Langon

Marche du Ruban rose Langon dimanche 5 octobre 2025.

Marche du Ruban rose

Avenue Élie Samson Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

6 h vide-greniers sur les quais.

8 h inscriptions à la course marche du Ruban Rose

9 h intervention du Dr Hélène Tissot et du Dr Brionès

9 h 55 échauffement rythmé par l’association Siel Bleu

10 h départ de la course marche, parcours de 7 km

12 h tirage de la tombola

Les dons de la course marche du Ruban Rose et du vide-greniers 2025 iront au comité de prévention et de dépistage des cancers de Gironde. .

Avenue Élie Samson Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 39 53 20

English : Marche du Ruban rose

German : Marche du Ruban rose

Italiano :

Espanol : Marche du Ruban rose

L’événement Marche du Ruban rose Langon a été mis à jour le 2025-09-20 par La Gironde du Sud