Marche du Ruban rose Langon dimanche 5 octobre 2025.

Avenue Élie Samson Langon Gironde

Début : 2025-10-05
6 h vide-greniers sur les quais.
8 h inscriptions à la course marche du Ruban Rose
9 h intervention du Dr Hélène Tissot et du Dr Brionès
9 h 55 échauffement rythmé par l’association Siel Bleu
10 h départ de la course marche, parcours de 7 km
12 h tirage de la tombola

Les dons de la course marche du Ruban Rose et du vide-greniers 2025 iront au comité de prévention et de dépistage des cancers de Gironde.   .

Avenue Élie Samson Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 39 53 20 

