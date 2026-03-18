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AGENDA · La Petite-Pierre

Marche du Saint-Nicolas La Petite-Pierre

dimanche 6 décembre 2026 · La Petite-Pierre

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
67290 La Petite-Pierre
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

La Petite-Pierre

Marche du Saint-Nicolas

La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 14:00:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Marche de la Saint-Nicolas une randonnée conviviale d’environ 10 km, guidée par Daniel Beck.
Marche de la Saint-Nicolas une randonnée conviviale d’environ 10 km, guidée par Daniel Beck. 0  .

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 06 88 39  clubvosgien.lpp@gmail.com

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English :

St. Nicholas Walk: a friendly hike of around 10 km, guided by Daniel Beck.

L’événement Marche du Saint-Nicolas La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

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