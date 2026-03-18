Marche du Saint-Nicolas La Petite-Pierre
dimanche 6 décembre 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Marche du Saint-Nicolas
La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 14:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Marche de la Saint-Nicolas une randonnée conviviale d’environ 10 km, guidée par Daniel Beck.
Marche de la Saint-Nicolas une randonnée conviviale d’environ 10 km, guidée par Daniel Beck. 0 .
La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 06 88 39 clubvosgien.lpp@gmail.com
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English :
St. Nicholas Walk: a friendly hike of around 10 km, guided by Daniel Beck.
L’événement Marche du Saint-Nicolas La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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