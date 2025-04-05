Marché du samedi À proximité de la place Schneider Le Creusot
Marché du samedi À proximité de la place Schneider Le Creusot samedi 8 novembre 2025.
Marché du samedi
À proximité de la place Schneider Rues Pierre Mendès-France et de Nolay Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 08:00:00
fin : 2025-11-08 13:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27
Rendez-vous au cœur de ville, près de la place Schneider, pour le marché du samedi matin fruits et légumes, boucherie, fromages, pain, miel, confiture, spécialités, équipement de la personne, etc. .
À proximité de la place Schneider Rues Pierre Mendès-France et de Nolay Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 59 59
English : Marché du samedi
German : Marché du samedi
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché du samedi Le Creusot a été mis à jour le 2025-08-19 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II