Marché du Sapin Haguenau
Marché du Sapin Haguenau samedi 29 novembre 2025.
Marché du Sapin
Grand Rue Haguenau Bas-Rhin
Début : Lundi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
2025-11-29
Venez choisir votre beau sapin sur le parvis de la Halle aux Houblons !
Le Marché du sapin est ouvert à partir du samedi 29 Novembre et jusqu’au mardi 23 décembre aux horaires suivants
Lundi de 10h à 19h
Mardi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 19h
Jeudi de 10h à 19h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 19h .
Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99
English :
Come and choose your tree in front of the Halle aux Houblons!
German :
Wählen Sie Ihren schönen Tannenbaum auf dem Vorplatz der Halle aux Houblons aus!
Italiano :
Venite a scegliere il vostro bell’albero davanti alla Halle aux Houblons!
Espanol :
Venga a elegir su hermoso árbol delante de la Halle aux Houblons
