Marché du Sapin Haguenau

Marché du Sapin

Grand Rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez choisir votre beau sapin sur le parvis de la Halle aux Houblons !

Le Marché du sapin est ouvert à partir du samedi 29 Novembre et jusqu’au mardi 23 décembre aux horaires suivants

Lundi de 10h à 19h

Mardi de 15h à 19h

Mercredi de 10h à 19h

Jeudi de 10h à 19h

Vendredi de 15h à 19h

Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 19h .

Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

English :

Come and choose your tree in front of the Halle aux Houblons!

German :

Wählen Sie Ihren schönen Tannenbaum auf dem Vorplatz der Halle aux Houblons aus!

Italiano :

Venite a scegliere il vostro bell’albero davanti alla Halle aux Houblons!

Espanol :

Venga a elegir su hermoso árbol delante de la Halle aux Houblons

