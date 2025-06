Marché du savoir-faire local Bussang 8 juillet 2025 17:00

Vosges

Marché du savoir-faire local Place de la Mouline Bussang Vosges

Produits du terroir. Artisanat local. Petite restauration et buvette sur place.Tout public

Place de la Mouline

Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 05

English :

Local products. Local crafts. Small restaurant and refreshment bar on the spot.

German :

Produkte aus der Region. Kunsthandwerk aus der Region. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Prodotti locali. Artigianato locale. Spuntini e bevande in loco.

Espanol :

Productos locales. Artesanía local. Aperitivos y refrescos in situ.

