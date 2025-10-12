Marché du shopping et des VDI Rue Pierre Viénot Aubrives

Marché du shopping et des VDI dimanche 12 octobre 2025.

Marché du shopping et des VDI

Rue Pierre Viénot Complexe polyvalent d'Aubrives Aubrives Ardennes

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Ouvert au public de 10h à 18h. Nous vous y attendons nombreux… pour de belles découvertes et de bonnes affaires ! Buvette et restauration sur place.

Rue Pierre Viénot Complexe polyvalent d'Aubrives Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 6 89 03 73 26

English :

Open to the public from 10am to 6pm. We look forward to seeing you there… for great discoveries and bargains! Refreshments and catering on site.

German :

Für die Öffentlichkeit von 10h bis 18h geöffnet. Wir erwarten Sie zahlreich… für tolle Entdeckungen und Schnäppchen! Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Aperto al pubblico dalle 10.00 alle 18.00. Vi aspettiamo lì… per grandi scoperte e occasioni! Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Abierto al público de 10.00 a 18.00 horas. Esperamos verle por allí… ¡para grandes descubrimientos y gangas! Refrescos y catering in situ.

