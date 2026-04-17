Informations pratiques

Aubrives

Marché du Shopping et des VDI

Complexe polyvalent Aubrives Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Rendez-vous au complexe polyvalent d’Aubrives, de 10h à 18h. Et… belles découvertes à vous, et bonnes emplettes ! Buvette et restauration sur place. Bienvenue à toutes et tous.

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Complexe polyvalent Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 06890383 ext. 26

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English :

Join us at the Aubrives Multipurpose Complex from 10 a.m. to 6 p.m. We hope you’ll find some great things and enjoy your shopping! Refreshments and food available on site. Everyone is welcome.

L’événement Marché du Shopping et des VDI Aubrives a été mis à jour le 2026-09-08 par Ardennes Tourisme