Marché du Shopping et des VDI Aubrives
dimanche 11 octobre 2026 · Aubrives
Informations pratiques
Aubrives
Marché du Shopping et des VDI
Complexe polyvalent Aubrives Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Rendez-vous au complexe polyvalent d’Aubrives, de 10h à 18h. Et… belles découvertes à vous, et bonnes emplettes ! Buvette et restauration sur place. Bienvenue à toutes et tous.
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Complexe polyvalent Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 06890383 ext. 26
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English :
Join us at the Aubrives Multipurpose Complex from 10 a.m. to 6 p.m. We hope you’ll find some great things and enjoy your shopping! Refreshments and food available on site. Everyone is welcome.
L’événement Marché du Shopping et des VDI Aubrives a été mis à jour le 2026-09-08 par Ardennes Tourisme