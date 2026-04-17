UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aubrives

Marché du Shopping et des VDI Aubrives

dimanche 11 octobre 2026 · Aubrives

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Complexe polyvalent
Ville
08320 Aubrives
Département
Ardennes
Tarif

Aubrives

Marché du Shopping et des VDI

Complexe polyvalent Aubrives Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Rendez-vous au complexe polyvalent d’Aubrives, de 10h à 18h. Et… belles découvertes à vous, et bonnes emplettes ! Buvette et restauration sur place. Bienvenue à toutes et tous.
  .

Complexe polyvalent Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 06890383 ext. 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Aubrives Multipurpose Complex from 10 a.m. to 6 p.m. We hope you’ll find some great things and enjoy your shopping! Refreshments and food available on site. Everyone is welcome.

L’événement Marché du Shopping et des VDI Aubrives a été mis à jour le 2026-09-08 par Ardennes Tourisme

À voir aussi à Aubrives (Ardennes)