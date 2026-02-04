Marché du soir des producteurs à Pernes-les-Fontaines

Place Frédéric Mistral Cours Frizet Pernes-les-Fontaines Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25 17:00:00

fin : 2026-10-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-09-16

Véritable marché paysan, le mercredi soir de fin mars à fin octobre ! Tout au long de la saison, le premier mercredi de chaque mois des paniers garnis vous seront offerts et des journées de dégustation vous seront proposées le 3ème mercredi.

.

Place Frédéric Mistral Cours Frizet Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 45 14 culture@perneslesfontaines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Evening Farmers’ Market at Pernes-les-Fontaines

A real farmers’ market, every Wednesday evening from the end of March to the end of October! Throughout the season, on the first Wednesday of each month, you’ll be offered gift baskets and tasting days on the 3rd Wednesday.

L’événement Marché du soir des producteurs à Pernes-les-Fontaines Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux