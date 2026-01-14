Marché du soir des producteurs de Lourmarin Fruitière Numérique Lourmarin
Marché du soir des producteurs de Lourmarin
Fruitière Numérique 42 avenue du 8 mai 45 Lourmarin Vaucluse
Début : Mardi 2026-04-01 17:00:00
fin : 2026-10-31 20:00:00
2026-04-01
Tous les mardis soirs avec animation cuisine de rue de début mai à fin septembre un chef réalise une recette devant le public!
Fruitière Numérique 42 avenue du 8 mai 45 Lourmarin 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 68 04 13 mairie@lourmarin.com
English : Evening Farmers’ market at Lourmarin
Every Tuesday evening with street food animation from the beginning of May to the end of September: a chef makes a recipe in front of the public!
