Marché du soir des producteurs de Lourmarin Fruitière Numérique Lourmarin

Marché du soir des producteurs de Lourmarin

Fruitière Numérique 42 avenue du 8 mai 45 Lourmarin Vaucluse

Tous les mardis soirs avec animation cuisine de rue de début mai à fin septembre un chef réalise une recette devant le public!

Fruitière Numérique 42 avenue du 8 mai 45 Lourmarin 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 68 04 13 mairie@lourmarin.com

English : Evening Farmers’ market at Lourmarin

Every Tuesday evening with street food animation from the beginning of May to the end of September: a chef makes a recipe in front of the public!

