Marché du Soir Parking de l’Espace Joséphine BAKER Étupes

Informations pratiques

Étupes

Marché du Soir

Parking de l’Espace Joséphine BAKER Allée du 19 Mars 1962 Étupes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

À l’initiative de Pays de Montbéliard Agglomération, les Marchés du soir réunissent producteurs locaux et consommateurs.

Venez flâner entre les étals de nos producteurs locaux, découvrir des produits frais, savoureux et de saison dans une ambiance conviviale lors du dernier marché du soir de la saison 2026.

Envie de venir autrement ? L’association Vélocité vous propose un départ à vélo depuis la Capitainerie de Montbéliard pour rejoindre le marché en douceur et en bonne compagnie !

Produits du terroir, circuit court, rencontres et ambiance festive… tous les ingrédients sont réunis pour une belle soirée ! .

Parking de l’Espace Joséphine BAKER Allée du 19 Mars 1962 Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 61 00 mairie@etupes.fr

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English : Marché du Soir

L’événement Marché du Soir Étupes a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD