Marche du souvenir Salle des fêtes Azannes-et-Soumazannes

Marche annuelle du souvenir de la bataille de Verdun.

Profitez de cette journée à thème pour visiter la bourse d’antiquités militaire aux vieux métiers de 09h00 à 14h00, puis rejoignez-nous à la salle des fêtes d’Azannes pour suivre les pas des soldats Allemands.

Départ à 14h00Tout public

Salle des fêtes Rue Haute Azannes-et-Soumazannes 55150 Meuse Grand Est +33 3 29 85 56 26 tourisme@damvillers-spincourt.fr

English :

Annual march to commemorate the Battle of Verdun.

Take advantage of this themed day to visit the military antiques and old trades fair from 09:00 to 14:00, then join us at the Azannes village hall to follow in the footsteps of German soldiers.

Departure at 14:00

German :

Jährlicher Marsch zum Gedenken an die Schlacht von Verdun.

Nutzen Sie diesen Thementag, um von 09:00 bis 14:00 Uhr die militärische Antiquitätenbörse mit alten Handwerken zu besuchen. Anschließend treffen Sie sich mit uns am Festsaal von Azannes, um den Fußstapfen der deutschen Soldaten zu folgen.

Abfahrt um 14.00 Uhr

Italiano :

Marcia annuale per commemorare la battaglia di Verdun.

Approfittate di questa giornata a tema per visitare la fiera dell’antiquariato militare e degli antichi mestieri dalle 09:00 alle 14:00, poi raggiungeteci alla sala del villaggio di Azannes per seguire le orme dei soldati tedeschi.

Partenza alle 14:00

Espanol :

Marcha anual para conmemorar la batalla de Verdún.

Aproveche este día temático para visitar la feria de antigüedades militares y antiguos oficios de 09:00 a 14:00, y después únase a nosotros en el ayuntamiento del pueblo de Azannes para seguir los pasos de los soldados alemanes.

Salida a las 14:00

