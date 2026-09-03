Informations pratiques

Chambon-sur-Voueize

Marche du Téléthon à Chambon

Av. Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 13:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Marche du Téléton à Chambon de 8 km.

Départ à 13h30 de la Salle des Fêtes de Chambon.

Marche à allure modérée (2h30 à 3h). Prévoir des bonnes chaussures de marche.

Cotisation annuelle de 10 euros .

Av. Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 58 50

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English : Marche du Téléthon à Chambon

L’événement Marche du Téléthon à Chambon Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-09-03 par Creuse Confluence Tourisme