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Marche du Téléthon à Chambon Chambon-sur-Voueize

samedi 5 décembre 2026 · Chambon-sur-Voueize

Marche du Téléthon à Chambon Chambon-sur-Voueize

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Av. Georges Clemenceau
Ville
23170 Chambon-sur-Voueize
Département
Creuse
Tarif

Chambon-sur-Voueize

Marche du Téléthon à Chambon

Av. Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 13:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Marche du Téléton à Chambon de 8 km.
Départ à 13h30 de la Salle des Fêtes de Chambon.
Marche à allure modérée (2h30 à 3h). Prévoir des bonnes chaussures de marche.
Cotisation annuelle de 10 euros   .

Av. Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 58 50 

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English : Marche du Téléthon à Chambon

L’événement Marche du Téléthon à Chambon Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-09-03 par Creuse Confluence Tourisme

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