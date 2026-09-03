Marche du Téléthon à Chambon Chambon-sur-Voueize
samedi 5 décembre 2026 · Chambon-sur-Voueize
Informations pratiques
Chambon-sur-Voueize
Marche du Téléthon à Chambon
Av. Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 13:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Marche du Téléton à Chambon de 8 km.
Départ à 13h30 de la Salle des Fêtes de Chambon.
Marche à allure modérée (2h30 à 3h). Prévoir des bonnes chaussures de marche.
Cotisation annuelle de 10 euros .
Av. Georges Clemenceau Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 58 50
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English : Marche du Téléthon à Chambon
L’événement Marche du Téléthon à Chambon Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-09-03 par Creuse Confluence Tourisme
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