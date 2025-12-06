Marché du téléthon Boussac
Marché du téléthon Boussac samedi 6 décembre 2025.
Marché du téléthon
Place de l’hôtel de ville Boussac Creuse
Agneau à la broche dès 12h ( repas sur place ou sandwichs), soupes, crêpes, stands gourmands, buvette, tombola ( dont un foulard Hermés parmi les lots) , avec la présence des associations de Boussac. .
Place de l’hôtel de ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 25 37 02
