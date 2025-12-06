Marche du Téléthon

2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le samedi 6 décembre 2025, une marche familiale intitulée Tour de Marle’ est organisée dans le cadre du Téléthon. Le départ sera donné à 16 h depuis la

salle des Roseaux pour un parcours d’environ 6 km.

Cette promenade offrira une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis, tout en découvrant les environs dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Après l’effort, le réconfort ! La marche sera suivie d’une soirée tartes flambées à la salle des Roseaux, un moment convivial pour se réchauffer, se détendre et savourer un bon repas. Cette soirée se déroulera au profit du Téléthon ! Venez nombreux pour découvrir Marlenheim et contribuer à la réussite de cette belle initiative solidaire. .

2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche du Téléthon Marlenheim a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble