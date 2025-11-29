Marché du Téléthon Saint-Fort-sur-Gironde

Marché du Téléthon

Place Pierre-Henri Simon Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

2025-11-29

Traditionnel marché du Téléthon vente d’objets fabriqués par les bénévoles, pâtés, apéritifs, confitures, vin chaud, soupe de légumes, huîtres, gâteaux, crêpes…

Stand brocante du Téléthon

.

Place Pierre-Henri Simon Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 01 36 86

English :

Traditional Telethon market: sale of items made by volunteers, pâtés, aperitifs, jams, mulled wine, vegetable soup, oysters, cakes, crêpes…

Telethon flea market stand

German :

Traditioneller Telethon-Markt: Verkauf von Gegenständen, die von Freiwilligen hergestellt wurden, Pasteten, Aperitifs, Marmeladen, Glühwein, Gemüsesuppe, Austern, Kuchen, Crêpes…

Flohmarktstand des Telethon

Italiano :

Tradizionale mercatino Telethon: vendita di prodotti realizzati dai volontari, paté, aperitivi, marmellate, vin brulé, zuppa di verdure, ostriche, torte, frittelle, ecc.

Bancarella dell’usato Telethon

Espanol :

Mercado tradicional de Teletón: venta de artículos elaborados por voluntarios, patés, aperitivos, mermeladas, vino caliente, sopa de verduras, ostras, pasteles, crepes…

Puesto de artículos de segunda mano del Teletón

