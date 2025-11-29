Marché du Téléthon Saint-Fort-sur-Gironde
Marché du Téléthon Saint-Fort-sur-Gironde samedi 29 novembre 2025.
Marché du Téléthon
Place Pierre-Henri Simon Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 12:30:00
2025-11-29
Traditionnel marché du Téléthon vente d’objets fabriqués par les bénévoles, pâtés, apéritifs, confitures, vin chaud, soupe de légumes, huîtres, gâteaux, crêpes…
Stand brocante du Téléthon
Place Pierre-Henri Simon Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 01 36 86
English :
Traditional Telethon market: sale of items made by volunteers, pâtés, aperitifs, jams, mulled wine, vegetable soup, oysters, cakes, crêpes…
Telethon flea market stand
German :
Traditioneller Telethon-Markt: Verkauf von Gegenständen, die von Freiwilligen hergestellt wurden, Pasteten, Aperitifs, Marmeladen, Glühwein, Gemüsesuppe, Austern, Kuchen, Crêpes…
Flohmarktstand des Telethon
Italiano :
Tradizionale mercatino Telethon: vendita di prodotti realizzati dai volontari, paté, aperitivi, marmellate, vin brulé, zuppa di verdure, ostriche, torte, frittelle, ecc.
Bancarella dell’usato Telethon
Espanol :
Mercado tradicional de Teletón: venta de artículos elaborados por voluntarios, patés, aperitivos, mermeladas, vino caliente, sopa de verduras, ostras, pasteles, crepes…
Puesto de artículos de segunda mano del Teletón
