Marché du temps des Fêtes Uzerche
Marché du temps des Fêtes Uzerche jeudi 11 décembre 2025.
Marché du temps des Fêtes
Place de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
2025-12-11
17h30 contes et ouverture du marché
20h tirage de la tombolidaire et remise des lots
artisanat, produits locaux, animations, buvette et restauration. .
Place de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 93 71 48 inscription@laptitefabriquesolidaire.org
