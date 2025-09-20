Marche du temps profond Départ du local de l’Association Culture et Loisirs Clamecy

Départ du local de l’Association Culture et Loisirs 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Aurélie vous propose une marche contée de 3h30 pour retracer les 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre en 4,6 km. Marche se déroulant sans dénivelé, réalisé à un rythme lent, donc accessible à tous. Un temps d’échange assis sera proposé à l’issue de la balade. Inscription obligatoire par mail reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org. Gratuit. .

Départ du local de l’Association Culture et Loisirs 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

