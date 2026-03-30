Marche du temps profond

route de la Chatelle Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

La Marche du temps profond est un outil pour s’approprier les chiffres abstraits (notamment les millions d’années), et ressentir dans son corps, en marchant, un temps profond au cœur de l’aventure du vivant. Une expérience collective, sensorielle et sensible, instructive et poétique à la fois. Elle permet de comprendre scientifiquement l’évolution de la vie sur Terre sur 4,6 milliards d’années.

En parcourant le chemin, chaque mètre représente un million d’années. La marche s’étend sur 4,6 km (6,6 km au total), de la formation du système solaire jusqu’à notre époque actuelle, en passant par la formation de la lune, des océans, de l’atmosphère, l’apparition de la vie, des premières cellules, des végétaux, des animaux, les extinctions de masse et le renouveau de la vie.

Ouvert à tous à partir de 12 ans.

Rdv à l’intersection ch de rodas et rte de la chatelle. .

route de la Chatelle Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 06 81 23 lisedussol@gmail.com

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English : Marche du temps profond

L’événement Marche du temps profond Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2026-03-27 par Isle-Auvézère