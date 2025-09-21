Marche du Temps Profond Espace Plein Air Port Barbe ACCOORD La Chapelle-sur-Erdre

Dans le cadre des 25 ans du réseau de l’environnement (programmation complète) et lors de la journée de lancement à la base de loisirs de Port Barbe à La Chapelle-sur-Erdre, profitez d’une immersion guidée où la nature péri-urbaine rencontre la grande histoire du Vivant.Et si, le temps d’une promenade, vous pouviez voyager à la fois dans la forêt du bord de l’Erdre et à travers les milliards d’années de l’histoire de la Terre ?Une balade contée pour parcourir les 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre en 4,6 km.Collaboration inédite avec l’École de l’Impossible et Les Balades d’Olivia.21 septembre de 14 h 30 à 17 h 15. Animation payante (10 €/participant). Inscription obligatoire ICI.Plus d’informations sur la Marche du Temps Profond.

