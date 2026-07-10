Marché du terroir à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Laurent-d'Arce
Informations pratiques
Saint-Laurent-d’Arce
Marché du terroir à St Laurent d’Arce
Chapelle Templière de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-04
L’ Association des Saint Laurent de France organise de nombreux marchés nocturnes à partir de 19h tout au long de l’été, dans un cadre somptueux à la Chapelle de Magrigne à St Laurent d’Arce.
Venez passer une soirée originale et conviviale dans un lieu unique.
Stands de producteurs de terroir avec musiques et animations. .
Chapelle Templière de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 45 82 29 assosaintlaurentdarce@gmail.com
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English : Marché du terroir à St Laurent d’Arce
L’événement Marché du terroir à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-07-07 par Bourg Cubzaguais Tourisme