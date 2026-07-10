Informations pratiques

Saint-Laurent-d’Arce

Marché du terroir à St Laurent d’Arce

Chapelle Templière de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-04

L’ Association des Saint Laurent de France organise de nombreux marchés nocturnes à partir de 19h tout au long de l’été, dans un cadre somptueux à la Chapelle de Magrigne à St Laurent d’Arce.

Venez passer une soirée originale et conviviale dans un lieu unique.

Stands de producteurs de terroir avec musiques et animations. .

Chapelle Templière de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 45 82 29 assosaintlaurentdarce@gmail.com

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English : Marché du terroir à St Laurent d’Arce

L’événement Marché du terroir à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-07-07 par Bourg Cubzaguais Tourisme