Marché du terroir & artisanat – Malemort-du-Comtat 15 juin 2025 17:00

Vaucluse

Marché du terroir & artisanat Place du marché, en face du Café Léo Malemort-du-Comtat Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-15 17:00:00

fin : 2025-09-15 20:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Un marché nocturne 100% local où vous trouverez des produits de la région et de l’artisanat de qualité !

.

Place du marché, en face du Café Léo

Malemort-du-Comtat 84570 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 69 71 11 accueil-mairie@malemortducomtat.fr

English : Craft and Farmers Market

A 100% local night market where you will find local products and quality crafts!

German : Marché du terroir & artisanat local

Ein 100% lokaler Nachtmarkt, auf dem Sie Produkte aus der Region und hochwertiges Kunsthandwerk finden!

Italiano : Marché du terroir & artisanat local

Un mercato notturno 100% locale dove trovare prodotti locali e artigianato di qualità!

Espanol : Marché du terroir & artisanat local

Un mercado nocturno 100% local donde podrá encontrar productos locales y artesanía de calidad

L’événement Marché du terroir & artisanat Malemort-du-Comtat a été mis à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud