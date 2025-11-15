Marché du Terroir Salle des fêtes Baccarat

Marché du Terroir

Salle des fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Ne manquez pas la 1ère édition du marché du terroir, qui se tiendra le samedi 15 novembre à la salle des fêtes de Baccarat. Organisé par l’association de la Confrérie de l’Authentique Pâté Lorrain, cet événement accueillera de nombreux artisans et producteurs locaux, proposant des produits du terroir de qualité. Restauration sur place, buvette et tombola une occasion idéale de se régaler, de découvrir de nouvelles saveurs et de soutenir les producteurs locaux. En famille ou entre amis, venez flâner entre les stands et repartez avec de belles surprises ! Renseignements au 06 35 36 34 31Tout public

Salle des fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 36 34 31 confrerie.pate.lorrain.baccarat@gmail.com

English :

Don’t miss the 1st edition of the Marché du Terroir, to be held on Saturday November 15 at the Baccarat village hall. Organized by the Confrérie de l?Authentique Pâté Lorrain association, this event will feature a host of local artisans and producers, offering quality local produce. On-site catering, refreshment bar and tombola: an ideal opportunity to feast, discover new flavours and support local producers. With family or friends, come and stroll between the stalls and leave with some great surprises! Information: 06 35 36 34 31

German :

Verpassen Sie nicht die erste Ausgabe des Regionalmarkts, der am Samstag, den 15. November in der Festhalle von Baccarat stattfindet. Die Veranstaltung wird von der Vereinigung der Bruderschaft der Authentischen Lothringer Pastete organisiert und bietet zahlreiche lokale Handwerker und Produzenten, die hochwertige Produkte aus der Region anbieten. Verpflegung vor Ort, Getränkeausschank und Tombola: eine ideale Gelegenheit, um zu schlemmen, neue Geschmäcker zu entdecken und die lokalen Erzeuger zu unterstützen. Schlendern Sie mit der Familie oder mit Freunden zwischen den Ständen und nehmen Sie schöne Überraschungen mit nach Hause! Auskünfte unter 06 35 36 34 31

Italiano :

Non perdetevi la prima edizione del mercato dei prodotti locali, che si terrà sabato 15 novembre nella sala del villaggio di Baccarat. Organizzato dall’associazione Confrérie de l’Authentique Pâté Lorrain, l’evento vedrà la partecipazione di numerosi artigiani e produttori locali che offriranno prodotti di qualità. Ristorazione in loco, punti di ristoro e tombola: un’occasione ideale per banchettare, scoprire nuovi sapori e sostenere i produttori locali. Con la famiglia o gli amici, venite a passeggiare tra le bancarelle e andate via con delle belle sorprese! Per maggiori informazioni, chiamare il numero 06 35 36 34 31

Espanol :

No se pierda la 1ª edición del mercado de productos locales, que se celebrará el sábado 15 de noviembre en el salón del pueblo de Baccarat. Organizado por la asociación Confrérie de l’Authentique Pâté Lorrain, el evento contará con la presencia de numerosos artesanos y productores locales que ofrecerán productos locales de calidad. Restauración in situ, puestos de refrescos y tómbola: una ocasión ideal para darse un festín, descubrir nuevos sabores y apoyar a los productores locales. En familia o con amigos, venga a pasear entre los puestos y salga de allí con grandes sorpresas Para más información, llame al 06 35 36 34 31

L’événement Marché du Terroir Baccarat a été mis à jour le 2025-10-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS