Marché du terroir « Bollenbergowa » Westhalten

Domaine du Bollenberg Westhalten Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11 2025-07-25 2025-08-08 2025-09-05

Comme chaque été, cette année encore seront organisés les fameux marchés du terroir du Domaine du Bollenberg.

Un vendredi sur deux, vous pouvez faire des achats de produits locaux et de notre terroir charcuterie, pain, kougelhopf et confitures, miel et pain d’épice, fromages fermiers, mais aussi escargots, légumes frais, accessoires en vannerie traditionnelle, savons au lait d’ânesse entre autres produits.

C’est également l’occasion de boire un verre de Pinot Noir Rosé entre amis et de déguster une tarte flambée.

https://bollenberg.com/evenements/les-marches-du-terroir-au-domaine-du-bollenberg/ .

Domaine du Bollenberg Westhalten 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 60 04 info@bollenberg.com

English :

Just like every summer, the Domaine du Bollenberg’s famous local markets will be held again this year.

Every other Friday, you can shop for local and regional products: charcuterie, bread, kougelhopf and jams, honey and gingerbread, farmhouse cheeses, snails, fresh vegetables, traditional basketry accessories, donkey milk soaps and much more.

It’s also the perfect opportunity to enjoy a glass of Pinot Noir Rosé with friends and a tarte flambée.

German :

Wie jeden Sommer werden auch dieses Jahr wieder die berühmten Märkte des Terroirs der Domaine du Bollenberg veranstaltet.

Jeden zweiten Freitag können Sie lokale Produkte aus unserer Region einkaufen: Wurstwaren, Brot, Gugelhupf und Marmeladen, Honig und Lebkuchen, Bauernkäse, aber auch Schnecken, frisches Gemüse, traditionelle Korbwaren, Seifen aus Eselsmilch und andere Produkte.

Es ist auch eine gute Gelegenheit, mit Freunden ein Glas Pinot Noir Rosé zu trinken und einen Flammkuchen zu genießen.

Italiano :

Come ogni estate, anche quest’anno si terranno i famosi mercati locali del Domaine du Bollenberg.

Ogni secondo venerdì si possono acquistare prodotti locali e regionali: salumi, pane, kougelhopf e marmellate, miele e panpepato, formaggi di fattoria, ma anche lumache, verdure fresche, accessori per cesti tradizionali e saponi al latte d’asina, solo per citarne alcuni.

Potrete anche gustare un bicchiere di Pinot Nero Rosé con gli amici e una tarte flambée.

Espanol :

Como cada verano, los famosos mercados locales del Domaine du Bollenberg volverán a celebrarse este año.

Cada dos viernes, podrá comprar productos locales y regionales: charcutería, pan, kougelhopf y mermeladas, miel y pan de especias, quesos de granja, así como caracoles, verduras frescas, accesorios de cestería tradicional y jabones de leche de burra, por citar solo algunos.

También podrá disfrutar con amigos de una copa de Pinot Noir Rosé y una tarta flambeada.

