Marché du terroir Braine
Marché du terroir Braine vendredi 28 août 2026.
Braine
Marché du terroir
Rue Saint-Yved Braine Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Venez nombreux à la cinquième édition du marché du terroir de la ville de Braine !
Rendez-vous le vendredi 28 août de 18h à 22h sur l’Esplanade de l’église Saint Yved.
Restaurations diverses et animation musicale sur place.
Venez nombreux à la cinquième édition du marché du terroir de la ville de Braine !
Rendez-vous le vendredi 28 août de 18h à 22h sur l’Esplanade de l’église Saint Yved.
Restaurations diverses et animation musicale sur place. .
Rue Saint-Yved Braine 02220 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 10 40 accueil@braine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We hope to see many of you at the fifth edition of the Braine Local Farmers’ Market!
Join us on Friday, August 28, from 6:00 p.m. to 10:00 p.m. on the Esplanade of Saint Yved Church.
A variety of food options and live music will be available on site.
L’événement Marché du terroir Braine a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Soissonnais-Valois
À voir aussi à Braine (Aisne)
- Comédie musicale Notre Dame de Paris Braine 3 juillet 2026