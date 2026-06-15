Braine

Marché du terroir

Rue Saint-Yved Braine Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Venez nombreux à la cinquième édition du marché du terroir de la ville de Braine !

Rendez-vous le vendredi 28 août de 18h à 22h sur l’Esplanade de l’église Saint Yved.

Restaurations diverses et animation musicale sur place.

Venez nombreux à la cinquième édition du marché du terroir de la ville de Braine !

Rendez-vous le vendredi 28 août de 18h à 22h sur l’Esplanade de l’église Saint Yved.

Restaurations diverses et animation musicale sur place. .

Rue Saint-Yved Braine 02220 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 10 40 accueil@braine.fr

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English :

We hope to see many of you at the fifth edition of the Braine Local Farmers’ Market!

Join us on Friday, August 28, from 6:00 p.m. to 10:00 p.m. on the Esplanade of Saint Yved Church.

A variety of food options and live music will be available on site.

L’événement Marché du terroir Braine a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Soissonnais-Valois