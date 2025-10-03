Marché du terroir Cernoy-en-Berry

Marché du terroir Cernoy-en-Berry vendredi 3 octobre 2025.

Marché du terroir

Place de l’Église Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 16:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Vendredi 3 octobre à partir de 16h, ne manquez pas le marché de Cernoy-en-Berry sur la place de l’Église ! Retrouvez vos producteurs locaux pour faire le plein de bons produits miel, légumes, volailles, rôtisserie, fromages de chèvre, boulangerie… Une belle occasion de soutenir les circuits courts tout en vous régalant. Ambiance conviviale garantie pour bien démarrer le week-end ! .

Place de l’Église Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02 secretariat@cernoy-en-berry.fr

English :

On Friday, April 4 at 4pm, join us on the Place de l’Église in Cernoy-en-Berry for a convivial gourmet market featuring honey, vegetables, poultry, goat’s cheese? Take part in a family game of riddles for a fun and festive experience! Info: 06 84 01 99 25.

German :

Am Freitag, den 4. April um 16 Uhr treffen Sie sich auf dem Place de l’Eglise in Cernoy-en-Berry zu einem geselligen Gourmetmarkt: Honig, Gemüse, Geflügel, Ziegenkäse? Nehmen Sie auch an einem Rätselspiel für die ganze Familie teil, das Spaß macht und zum Fest einlädt! Infos unter 06 84 01 99 25.

Italiano :

Venerdì 4 aprile, alle ore 16.00, unitevi a noi in Place de l’Église a Cernoy-en-Berry per un simpatico mercato gastronomico con miele, verdure, pollame, formaggio di capra? Potrete anche partecipare a un gioco di indovinelli in famiglia per un’esperienza divertente e festosa! Per maggiori informazi

Espanol :

El viernes 4 de abril a las 16:00 h, acérquese a la Place de l’Église de Cernoy-en-Berry para disfrutar de un simpático mercado gourmet en el que encontrará miel, verduras, aves, queso de cabra.. También podrá participar en un juego de adivinanzas en familia, ¡una experiencia lúdica y festiva! Para

L’événement Marché du terroir Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2025-09-24 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX