Marché du terroir La gare Château-Chinon (Campagne)

La gare Château-Chinon (Campagne) Nièvre

Début : 2025-08-05 16:00:00

fin : 2025-08-05 22:00:00

2025-08-05

Marché du terroir à la gare de Château Chinon Campagne

18h Carpe Diem , 20h30 The Farows

Buvette et restauration sur place

Cochon à la brochette / frites

Artisans et producteurs locaux.

Tombola 100% gagnante (Gros lot Escapade en 2CV découverte de Flavigny).

Concours de jeu de quilles, toboggan géant, baptêmes poneys. .

La gare La Gare Château-Chinon (Campagne) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 22 56

