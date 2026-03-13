Marché du terroir La gare Château-Chinon (Campagne)

Marché du terroir

La gare La Gare Château-Chinon (Campagne) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:00:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Marché du terroir à la gare de Château Chinon Campagne

Buvette et restauration sur place

Artisans et producteurs locaux.

Concours de jeu de quilles, toboggan géant, baptêmes poneys. .

La gare La Gare Château-Chinon (Campagne) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 22 56

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English : Marché du terroir

L’événement Marché du terroir Château-Chinon (Campagne) a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs