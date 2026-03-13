Marché du terroir La gare Château-Chinon (Campagne)
Marché du terroir La gare Château-Chinon (Campagne) mardi 4 août 2026.
Marché du terroir
La gare La Gare Château-Chinon (Campagne) Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Marché du terroir à la gare de Château Chinon Campagne
Buvette et restauration sur place
Artisans et producteurs locaux.
Concours de jeu de quilles, toboggan géant, baptêmes poneys. .
La gare La Gare Château-Chinon (Campagne) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 22 56
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English : Marché du terroir
L’événement Marché du terroir Château-Chinon (Campagne) a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs