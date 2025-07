Marché du Terroir Château-Salins

Marché du Terroir Château-Salins vendredi 1 août 2025.

Marché du Terroir

place de la Saline Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-09-07

Retrouvez la nouvelle édition du Marché du Terroir, qui veut encore et toujours promouvoir son patrimoine culinaire et artisanal !! Un rendez-vous à ne pas manquer, avec ces nocturnes et ces matinales !! Vous pouvez vous aussi nous rejoindre ! les emplacements sont gratuits !Tout public

0 .

place de la Saline Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52

English :

Join us for the latest edition of the Marché du Terroir, as we continue to promote our culinary and craft heritage! A not-to-be-missed event, with night-time and early-morning activities! You too can join us! Stalls are free!

German :

Finden Sie die neue Ausgabe des Marché du Terroir, der immer noch und immer wieder sein kulinarisches und handwerkliches Erbe fördern will!!! Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, mit seinen Nacht- und Morgenveranstaltungen! Auch Sie können sich uns anschließen! Die Standplätze sind kostenlos!

Italiano :

L’ultima edizione del Marché du Terroir torna, come sempre, a promuovere il patrimonio gastronomico e artigianale della regione! Un evento da non perdere, con mercati notturni e mattutini! Partecipa anche tu, le bancarelle sono gratuite!

Espanol :

Como siempre, la nueva edición del Marché du Terroir vuelve para promocionar el patrimonio gastronómico y artesanal de la región Una cita ineludible, con mercados nocturnos y matinales Los puestos son gratuitos

L’événement Marché du Terroir Château-Salins a été mis à jour le 2025-07-18 par OT DU PAYS SAULNOIS