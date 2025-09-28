Marché du terroir- Châteauneuf Châteauneuf
Place du marché Châteauneuf Côte-d’Or
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
2025-09-28
La commune organise sur la Place du Marché et sous les Halles la fête du terroir: producteurs, artisans, animation musicale
Un plaisir convivial et une raison de plus pour venir flâner à Châteauneuf … .
Place du marché Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 64
