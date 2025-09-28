Marché du terroir- Châteauneuf Châteauneuf

Marché du terroir- Châteauneuf Châteauneuf dimanche 28 septembre 2025.

Marché du terroir- Châteauneuf

Place du marché Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :
2025-09-28

La commune organise sur la Place du Marché et sous les Halles la fête du terroir: producteurs, artisans, animation musicale
Un plaisir convivial et une raison de plus pour venir flâner à Châteauneuf …​​​​​​​   .

Place du marché Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 64 

English : Marché du terroir- Châteauneuf

German : Marché du terroir- Châteauneuf

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché du terroir- Châteauneuf Châteauneuf a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Pouilly Bligny