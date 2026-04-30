Marché du Terroir & de l’Artisanat Normand 13e Edition Bayeux
Marché du Terroir & de l’Artisanat Normand 13e Edition Bayeux jeudi 27 août 2026.
Bayeux
Marché du Terroir & de l’Artisanat Normand 13e Edition
Place de la liberté Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27 22:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Une cinquantaine de producteurs et artisans locaux animent les pourtours de l’arbre de la Liberté avec couleurs et senteurs locales. Produits du terroir, bijoux, savons, textiles, cuirs, bonbons
Le tout en musique avec concert chaque soir !
Jeudi 27 août Halles Gourmandes concert Les Petits Mômes
Une cinquantaine de producteurs et artisans locaux animent les pourtours de l’arbre de la Liberté avec leurs couleurs et senteurs locales. Produits du terroir, bijoux, savons, textiles, cuirs, bonbons… Le tout en musique avec un concert chaque soir !
Nouveauté 2026
Tous les jeudis, un espace thématique inédit prendra place au pied de la Cathédrale, mettant à l’honneur différents univers artisanaux et gastronomiques
Jeudi 27 août Halles Gourmandes
Programmation musicale
Jeudi 27 août Groupe LES PETITES MÔMES Marion et Virginie revisitent avec énergie et tendresse la chanson française, des classiques intemporels aux pépites contemporaines. .
Place de la liberté Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 64 59 regie-marches@mairie-bayeux.fr
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English : Marché du Terroir & de l’Artisanat Normand 13e Edition
Around fifty local producers and craftspeople will be bringing the local colours and scents to life around the Tree of Liberty. Local produce, jewellery, soaps, textiles, leather, sweets, etc.
And all with live music every evening!
Thursday 27 August: Halles Gourmandes concert by Les Petits Mômes
L’événement Marché du Terroir & de l’Artisanat Normand 13e Edition Bayeux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bayeux Intercom
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