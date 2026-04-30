Bayeux

Marché du Terroir & de l’Artisanat Normand 13e Edition

Place de la liberté Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:00:00

fin : 2026-08-27 22:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Une cinquantaine de producteurs et artisans locaux animent les pourtours de l’arbre de la Liberté avec couleurs et senteurs locales. Produits du terroir, bijoux, savons, textiles, cuirs, bonbons

Le tout en musique avec concert chaque soir !

Jeudi 27 août Halles Gourmandes concert Les Petits Mômes

Une cinquantaine de producteurs et artisans locaux animent les pourtours de l’arbre de la Liberté avec leurs couleurs et senteurs locales. Produits du terroir, bijoux, savons, textiles, cuirs, bonbons… Le tout en musique avec un concert chaque soir !

Nouveauté 2026

Tous les jeudis, un espace thématique inédit prendra place au pied de la Cathédrale, mettant à l’honneur différents univers artisanaux et gastronomiques

Jeudi 27 août Halles Gourmandes

Programmation musicale

Jeudi 27 août Groupe LES PETITES MÔMES Marion et Virginie revisitent avec énergie et tendresse la chanson française, des classiques intemporels aux pépites contemporaines. .

Place de la liberté Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 64 59 regie-marches@mairie-bayeux.fr

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English : Marché du Terroir & de l’Artisanat Normand 13e Edition

Around fifty local producers and craftspeople will be bringing the local colours and scents to life around the Tree of Liberty. Local produce, jewellery, soaps, textiles, leather, sweets, etc.

And all with live music every evening!

Thursday 27 August: Halles Gourmandes concert by Les Petits Mômes

L’événement Marché du Terroir & de l’Artisanat Normand 13e Edition Bayeux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bayeux Intercom