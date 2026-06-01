Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché du terroir durable, Les Halles de la Transition, Toulouse

Marché du terroir durable, Les Halles de la Transition, Toulouse

Marché du terroir durable, Les Halles de la Transition, Toulouse samedi 6 juin 2026.

Lieu : Les Halles de la Transition

Adresse : 46 rue de Bayard 31000 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Marché du terroir durable Samedi 6 juin, 15h00 Les Halles de la Transition Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

✨ Marché du terroir durable : consommer autrement, savourer pleinement ✨
(ODD 12 — consommation et production durables)

Une journée pour découvrir, goûter, rencontrer et célébrer un terroir local, artisanal et responsable
Participation : https://shotgun.live/events/scene-ouverte-atlas-collectif-x-les-halles-de-la-transition

Les stands :

Siromimo — @siromimo
Des sirops artisanaux de plantes locales, cueillies à la main et transformées avec soin — gardiens de saveurs ancestrales

Les Savons de Chloé & Léa — @les.savons.de.chloe.et.lea
Des savons naturels et artisanaux, pensés pour prendre soin de ta peau tout en douceur

Beeking Apiculture
Un miel 100 % local, brut et authentique, récolté et mis en pot sans transformation industrielle

Biscuiterie artisanale by Ela
Une biscuiterie toulousaine sans gluten ni lactose, qui t’accompagne de l’apéro jusqu’au digeo

Sequi
Des fruits et légumes déshydratés à basse température pour préserver saveurs, textures et nutriments

Atlas EXP
Scène ouverte queer, concerts et DJ set pour finir la journée en beauté

Les Halles de la Transition 46 rue de Bayard 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « doriane@leshallesdelatransition.com »}] [{« link »: « https://shotgun.live/events/scene-ouverte-atlas-collectif-x-les-halles-de-la-transition »}]
Une journée pour découvrir, goûter, rencontrer et célébrer un terroir local, artisanal et responsable toulouse marché

Les Halles de la Transition

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)