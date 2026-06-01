Marché du terroir durable, Les Halles de la Transition, Toulouse
Marché du terroir durable, Les Halles de la Transition, Toulouse samedi 6 juin 2026.
Marché du terroir durable Samedi 6 juin, 15h00 Les Halles de la Transition Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
✨ Marché du terroir durable : consommer autrement, savourer pleinement ✨
(ODD 12 — consommation et production durables)
Une journée pour découvrir, goûter, rencontrer et célébrer un terroir local, artisanal et responsable
Participation : https://shotgun.live/events/scene-ouverte-atlas-collectif-x-les-halles-de-la-transition
Les stands :
Siromimo — @siromimo
Des sirops artisanaux de plantes locales, cueillies à la main et transformées avec soin — gardiens de saveurs ancestrales
Les Savons de Chloé & Léa — @les.savons.de.chloe.et.lea
Des savons naturels et artisanaux, pensés pour prendre soin de ta peau tout en douceur
Beeking Apiculture
Un miel 100 % local, brut et authentique, récolté et mis en pot sans transformation industrielle
Biscuiterie artisanale by Ela
Une biscuiterie toulousaine sans gluten ni lactose, qui t’accompagne de l’apéro jusqu’au digeo
Sequi
Des fruits et légumes déshydratés à basse température pour préserver saveurs, textures et nutriments
Atlas EXP
Scène ouverte queer, concerts et DJ set pour finir la journée en beauté
Les Halles de la Transition 46 rue de Bayard 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « doriane@leshallesdelatransition.com »}] [{« link »: « https://shotgun.live/events/scene-ouverte-atlas-collectif-x-les-halles-de-la-transition »}]
Une journée pour découvrir, goûter, rencontrer et célébrer un terroir local, artisanal et responsable toulouse marché
Les Halles de la Transition
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